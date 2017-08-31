Denizli için Kurban Bayramı namaz saati

Müslümanlar yarından itibaren 4 gün boyunca Kurban Bayramını kutlayacak. Büyüklerin elleri öpülecek, büyükler ziyaret edilecek. Bayram namazı için vatandaşlar camileri dolduracak. Peki Denizli'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte yanıtı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Denizli'de bayram namazı saat 07:13:00'da kılınacak. Denizli'nin bazı ilçelerinde ise bu saat değişkenlik gösterebilir. Bunun için https://diyanet.gov.tr/ adresini ziyaret edebilir bulunduğunuz il ve ilçenin bayram namazı saatini öğrenebilirsiniz.

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