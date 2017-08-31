31/08/2017 19:24
Kurban Bayramında havalar nasıl olacak, yağmur yağacak mı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan son bilgiye göre Kurban Bayramında yağış beklenmiyor
Kurban Bayramının birinci günü hava sıcaklıklarının tekrar artması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bayramın ikinci, üçüncü ve dordüncü günlerinde yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.