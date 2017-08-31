31/08/2017 19:21


Başsavcılıktan Buca'daki patlamaya ilişkin açıklama

buca patlama

İzmir'in Buca ilçesinde bu sabah meydana gelen patlamayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada İzmir Buca Kırıklar Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görevli personeli taşıyan servis aracının geçişi sırasında el yapımı bombanın patlatıldığı duyuruldu. 

Ahmet Piriştina Bulvarı 1401 Sokak mevkisinde çöp konteynerine bırakılan el yapımı bombanın saat 08.01'de patlatılması sonucu bir servis şoförü ve 6 kurum personeli olmak üzere 7 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı: 

"Hain saldırı sonrasında yaralılar olay yerine en yakın hastanelere kaldırılmış olup 6'sı ayakta gerekli tetkik ve tedavileri yapılarak taburcu edilmiştir. Ayağından yaralanan bir personelimiz ise ameliyata alınmıştır. Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır."


kurban bayramı mesajı
En güzel ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları
kurban bayramı namazı
Adana'da bayram namazı saat kaçta kılınacak
namaz saati
Denizli için Kurban Bayramı namaz saati
namaz saati
İstanbul'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak
bayram namazı
Ankara için Kurban Bayramı namaz saati
İlgili Haberler
kurban bayramı mesajı

En güzel ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları

kurban bayramı namazı

Adana'da bayram namazı saat kaçta kılınacak

namaz saati

Denizli için Kurban Bayramı namaz saati

namaz saati

İstanbul'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak

Son Dakika Haberleri
bayram namazı

Ankara için Kurban Bayramı namaz saati

Kurban Bayramı

İzmir için Kurban Bayramı namaz saati

Survivor

Acun Ilıcalı Survivor'ın yeni sezonu öncesi ilk kez konuştu

hava durumu

Kurban Bayramında havalar nasıl olacak, yağmur yağacak mı

 Yazarlarımız
MUSTAFA ÖZ

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu.   Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılarki   Şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden   Güzel ve rahat günlere inanıyordu.   Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ...

Devam