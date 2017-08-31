31/08/2017 19:02


Eren Bülbül'ün fotoğrafına çirkin saldırı

Eren Bülbül

Maçka'daki çatışmada şehit düşen Eren Bülbül için hazırlanan bilbord bazı kişiler tarafından taşlanarak parçalandı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi şehir merkezi ve ilçelerde 'Kalbimizde yaşayacaksın, iyi ki varsın Eren' ifadesiyle bilbord ve raketleri donattı. 150 adet bilbord ve raket asan Büyükşehir Belediyesinin bu uygulaması vatandaşlardan büyük beğeni alırken, bu uygulama Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun talimatıyla bayram sonuna kadar uzatıldı.

Dün gece kişi yada kişiler tarafından Eren'in fotoğrafının bulunduğu raketin camı kırıldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi çirkin saldırıyı yapan ya da yapanlarla ilgili şikayette bulundu.


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