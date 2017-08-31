31/08/2017 12:42


Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır, hangi dualar okunur

kurban bayramı namazı

Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı namazı arasında fark yoktur ve her ikisi de iki rekat olup niyet edip imama uyup kılınacak bir namazdır

Namaza başlamadan önce “Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet edilir. “Sübhaneke” okunur.

Sübhanekeden sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp, birinci ve ikincide iki yana bırakılır. Üçüncü tekbirde ise eller bağlanır. İmam önce Fatiha, sonra bir zamlı sure okur ve beraberce rükuya gidilir.Rüku ve secdeler yapılarak ayağı kalkılır ve eller bağlanır.

İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve zamlı sure okur. Sonra iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncü tekbirde eller yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir. Daha sonra da secde yapılır.

Oturuşta imam ve cemaat, Ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena atina, Rabbena firli duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namaz bitirilir.


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