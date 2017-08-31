31/08/2017 11:53


Buca'daki patlamaya ilişkin Bakan Gül'den açıklama

abdülhamit gül

İzmir'in Buca ilçesinde cezaevi servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamada 8 kişi yaralandı

İzmir'deki patlamayla ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Gül, hain saldırıyı nefretle kınadı, yaralılara Allah'tan acil şifaler diledi.Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ise "Patlamanın olduğu 1401 sokaktayız. Emniyet güçlerinden bilgi alıyoruz. Emniyet çalışmalarını terör ihtimali üzerinde yoğunlaştırıyor" diye tweet attı, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu yazdı.


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