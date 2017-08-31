31/08/2017 08:41


İzmir'de servis aracının geçişi sırasında patlama

izmir haberleri

İzmir'in Buca İlçesi'nde bu sabah saat 07.40 civarında bir servis aracında meydana gelen patlama sonucunda bölgeye çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık ekibi sevk edildi

İzmir'in Buca ilçesinde Buca Koop Mahallesi Denizkent sitesinin önünde çöp konteynırına konulan bomba servis otobüsünün geçişi sırasında patladı. Servis otobüsünde az sayıda kişi olduğu öğrenildi.

Patlama'nın bir cezaevi servis aracının geçişi sırasında konteynere konulan patlayıcının infilak ettirilmesiyle meydana geldiği iddia ediliyor.


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