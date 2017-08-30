Ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı iletileri duygulandırdı, işte o paylaşımlar

Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz, 95 yıl önce bugün Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı. Bu zafer tüm Türkiye'de kutlanıyor. İşte ünlü isimlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı için sosyla medyada paylaşımları...

Ünlülerin paylaşımları. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz, 95 yıl önce bugün Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı. Bu zafer tüm Türkiye'de kutlanıyor. Binlerce kişi ve ünlü isimler sosyal medyadan da duygularını dile getiriyor. İşte ünlü isimlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları...

Tuğba Özay

"95. Yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutan, ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşlarını saygı, sevgi ve özlemle anıyorum"

Arda Turan

"Vatanımızın bağımsızlığı için savaşmış başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Bu vatan aziz hatıralarınız sayesinde sonsuza dek bağımsız, sonsuza dek ayakta kalacaktır. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Didem Soydan

"30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun. Açtığın yollara ,gösterdiğin hedeflere kadar hepsi aklımızda ve ruhumuzda ! Seni ve bize bıraktığın mücevheri asla unutmayacağız ,unutturmayacağız.."

Acun Ilıcalı

"30 Ağustos Zafer Bayramımızın 95. Yıldönümü kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizi minnetle saygıyla anıyoruz."

Aslı Enver

"30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun"

Onur Akay

“Babam Vedat Akay'ın kendi buluşu olan ve #30AğustosZaferBayramı için özel yaptığı "Elkamen Yağlı Boya" çalışması ile, başta Büyük Zafer'in Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla, gazilerimizi de minnetle anıyorum. 95 yıl önce, Atatürk ilke ve devrimlerinin filizlenerek kök salmaya başlayacağı sürecin yolunu açan, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.”

Eda Taşpınar

"Ordu yok" dediler, "Kurulur"dedi.

"Para yok" dediler, "Bulunur" dedi.

"Düşman çok" dediler, "Yenilir" dedi.

Ve tüm dediklerini yaptı.

ATAM İZİNDEYİZ Minnetle, sevgiyle, saygıyla...

Gonca Vuslateri

"Canim Basögretmenim.. Canim yeminim..

Canim yürek.. Bize yollarda ozgurce yuruyebilme hakkini veren ellerine,emeklerine,askerine,emekcine,tarla da selamina kurban iscilerine,egittigin cocuklara saglik.. Onca yorgunluga ragmen bu ulkeyi bayramsiz birakmadin.. 30 Agustos Zafer Bayramimiz kutlu olsun.. 94 senesine ait bu mukemmel parca..hediyem olsun geride biraktigin fotograflarina.. Yasayan,ureten,baskalari icin emek veren herkesin adam gibi adamligina ve ölümsüzlügüne."

Zafer Algöz

"Zafer Bayramımız Kutlu Olsun.Aziz Atatürke,silah arkadaşlarına,bağımsızlık yolunda can veren Mehmetlere rahmet olsun..Minnettarız."

Volkan Konak

"30 Ağustos Zafer Bayramı'mız Kutlu Olsun..."

Nilüfer

"Ulu önderimiz Mustafa Kemal Ataturk basta olmak üzere tüm silah arkadaşlarini ve tüm şehitlerimizi minnet,şükran ve saygiyla aniyoruz. Ruhlari şad olsun."

Özge Borak

"Özlemle, Saygıyla.."