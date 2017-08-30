30/08/2017 12:07


Türk Yıldızları Mogan Gölü'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı için uçacak

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Türk Yıldızları Gökyüzü Gösteri Timi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Mogan Gölü üzerinde uçuyor

Avrrupa\Londra - Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları Gökyüzü Gösteri Timi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Mogan Gölü üzerinde gösteri...Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları Gökyüzü Gösteri Timi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Mogan Gölü üzerinde gösteri uçuşu yapacak.Nefes kesen gösterileriyle izleyenleri adeta büyüleyen Türk Yıldızları Uçuş Timi, yarın saat 16.00'da Ankaralılara yine unutamayacakları bir akrobasi şovu sunacak. Büyükşehir Belediyesi de gün boyunca anons araçlarıyla yaptığı duyurularla tüm Ankaralıları, Türk Yıldızları'nın bu muhteşem uçuşunu izlemek üzere Mogan Gölü'ne davet etti.


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