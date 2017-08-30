2400 Metrekarelik Dev Türk Bayrağı zafer bayramınu anlamlandırdı

Türklerin bağımsızlık mücadelemizin önemli bir dönüm noktasını oluşturan ve her yıl gururla kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95'nci yıldönümü anlamlı bir etkinliğe sahne oluyor.

AVRUPA-Ulus olarak bağımsızlık mücadelemizin önemli bir dönüm noktasını oluşturan ve her yıl gururla kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95'nci yıldönümü anlamlı bir etkinliğe sahne oluyor.30 Ağustos 2017 Çarşamba 10:21 2400 Metrekarelik Dev Türk Bayrağı, İncek Loft'ta Dalgalanıyor Kapladığı 2400 metrekarelik alanla Ankara'nın birçok yerinden görülebilecek görkemli Türk Bayrağı profesyonel ekipler tarafından İncek Loft projesinin 30 katlı Yüksek Evler bloğuna asıldı. 15 gün boyunca geceli-gündüzlü aralıksız çalışmanın ürünü olarak 3 metre 20 santimetrelik parçaların bir araya getirilmesiyle oluşturulan dev Türk Bayrağı 300 kilogram. Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinde çok önemli bir aşama olarak her yıl gururla kutlanan ve aziz milletimizin gücünü ortaya koyması bakımından önemli sayılan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95'nci yıldönümü Ankara'da anlamlı bir etkinlikle karşılanıyor. Akfen İnşaat tarafından hayata geçirilen ve yaşamın başladığı İncek Loft projesi, 2 bin 400 metrekarelik genişliğiyle Ankara'nın en büyük Türk Bayraklarından birisini ağırlıyor. Etrafındaki birçok yerleşim yerinden rahatlıkla görülebilecek büyüklükteki dev Türk Bayrağı İncek Loft'un 30 katlı Yüksek Evler bloğunu tamamen kapatacak şekilde yerleştirildi. Yapımı için üretici firmanın geceli gündüzlü çalışması sonucu hayata geçirilen 2 bin 400 metrekarelik Türk Bayrağı'nın üretilmesi yaklaşık 15 gün sürdü. 300 kilogram ağırlığındaki bayrağın 30 katlı İncek Loft Yüksek Evler bloğuna asılması için profesyonel ekipler yoğun mesai harcadılar.

"MİLLETİMİZİN SONSUZLUĞUNU TEMSİL ETMEYİ SÜRDÜRECEK"

Konuyla ilgili bilgi veren Akfen Danışmanlık ve Proje Geliştirme Genel Müdürü Barış Barçak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95'nci yıldönümünde bu büyüklükteki görkemli Türk Bayrağı'nı ortaya çıkarttıkları için çok mutlu olduklarını kaydetti. 2 bin 400 metrekarelik dev Türk Bayrağı'nı bundan böyle bayram ve önemli günlerde İncek Loft'ta ağırlayacaklarını ifade eden Barçak, "Bayrağımızı yüksek manevi değeri bir yana onlarca insanın alın teriyle 15 günlük sürede hayata geçirilen çok önemli bir eser olarak görüyoruz. Bayrağın İncek Loft'a gelmesinin ardından projemizde yaşayan ev sahiplerinin de büyük mutluluk yaşadıklarını gördük. Şanlı Türk Bayrağımız Ankara'nın İncek'e bakan birçok yerinden görülebilecek ve bu topraklarda milletimizin sonsuzluğunu temsil etmeyi sürdürecek" diye konuştu.