30/08/2017 08:52


Filiz Aker'in neden eldiven kullandığı ortaya çıktı

Filiz Aker ve Vatan Şaşmaz

Ünlü oyuncu Vatan Şaşmaz'ı sırtından vurarak öldüren eski manken Filiz Aker'in cinayetin gerçekleştiği an taktığı eldivenlerin sırrını polis çözdü

Cinayetin ardından polisin yaptığı inceleme sonucunda Filiz Aker'in silahı iki eliyle tutarak Vatan Şaşmaz'a ateş ettiği tespit edildi. Cinayetin ardından heyecanlanan Aker'in elleri terledi. Silah elinden kaymasın diye de eldiven takarak intihar etti.

İKİ ELİNDE DE BARUT İZİ VAR

Filiz Aker’in sağ elinde takılı bulunan eldivende de barut atığı ortaya çıktı. Polisin değerlendirmesine göre, Aker önce iki eliyle eldivensiz Şaşmaz'a ateş ederek öldürdü.Cinayetin ardından heyecanlanan Aker'in elleri terledi. Silah elinden kaymasın diye de eldiven takarak intihar etti. İkilinin son 1.5 ayda bir kez telefonla görüştükleri belirtildi.


Filiz Aker ve Vatan Şaşmaz
Filiz Aker'in neden eldiven kullandığı ortaya çıktı
Arakan son dakika
İngiltere'den Arakan için acil toplantı çağrısı
Alman basını
Alman basını özetleri 30 Ağustos 2017
siyasi liderler
Liderler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıldönümünü kutladı
30 Ağustos Zafer bayramı
Türkiye'nin düşman işgalinden kurtarıldığı büyük zafer kutlu olsun
İlgili Haberler
30 Ağustos Zafer bayramı

Türkiye'nin düşman işgalinden kurtarıldığı büyük zafer kutlu olsun

zübeyde hanım büstü

Flaş, Zübeyde Hanım büstü kayboldu

Kurban Bayramı

Kurban Bayramında hava durumu nasıl olacak

Dora ercan

Filiz Aker'in yeğeni Vatan Şaşmaz'ın cenazesinde

Son Dakika Haberleri
Arakan son dakika

İngiltere'den Arakan için acil toplantı çağrısı

Alman basını

Alman basını özetleri 30 Ağustos 2017

siyasi liderler

Liderler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıldönümünü kutladı

Türker Ertürk

ASIL SEN BİZE HAKKINI HELAL ET

 Yazarlarımız
eser Nisan Yağmur

Sanatın gizli örgütü ssosva

Bağımsız,anarşist sanatçılar için gizli bir örgüt olduğunu biliyormuydunuz?  SSOSVA (The Secret Society of Super Villain Artists) ile tanışmam, İngiltere'nin ünlü sokak sanatçısı Ben Naz'ın ölümünden önceki ...

Devam