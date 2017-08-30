Filiz Aker'in neden eldiven kullandığı ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Vatan Şaşmaz'ı sırtından vurarak öldüren eski manken Filiz Aker'in cinayetin gerçekleştiği an taktığı eldivenlerin sırrını polis çözdü

Cinayetin ardından polisin yaptığı inceleme sonucunda Filiz Aker'in silahı iki eliyle tutarak Vatan Şaşmaz'a ateş ettiği tespit edildi. Cinayetin ardından heyecanlanan Aker'in elleri terledi. Silah elinden kaymasın diye de eldiven takarak intihar etti.

İKİ ELİNDE DE BARUT İZİ VAR

Filiz Aker’in sağ elinde takılı bulunan eldivende de barut atığı ortaya çıktı. Polisin değerlendirmesine göre, Aker önce iki eliyle eldivensiz Şaşmaz'a ateş ederek öldürdü.Cinayetin ardından heyecanlanan Aker'in elleri terledi. Silah elinden kaymasın diye de eldiven takarak intihar etti. İkilinin son 1.5 ayda bir kez telefonla görüştükleri belirtildi.