Flaş, Zübeyde Hanım büstü kayboldu

Haliç Metro Köprüsü altındaki parkta bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın büstü kayboldu

Alibeyköy tramvay inşaatı dolayısıyla şantiye haline gelen parktaki büst, kısa süreye kadar yerindeydi. Hesaptan yaklaşık 10 gündür büstün yerinde olmadığı, ancak kaidenin hala durduğuna yönelik bilgi paylaşıldı.

Bakımsız bir halde bulunan büstün yer aldığı parkın etrafı şantiye dolayısıyla geçen ay kapatılmış. Suriyeli göçmenler kapatılan parkta yatmaya başlamıştı. “Bir yandan başıboş kalmış şantiye sahası, diğer yandan tekinsiz bazı gruplar bu parkı doldurmuş durumdaydı. Olan, Zübeyde Hanım büstüne oldu!” açıklaması yapılan hesap alanla ilgili de bazı görseller paylaştı.

Alanda bulunanlar büstün belediye ekiplerinin almış olabileceği söylerken, parkta yatıp kalkanlar böyle bir şey görmediğini ifade etti. Büstün 2008’de çekilen fotoğrafında, kaidelerin üzerinde ‘Türk kadını sana minnettardır’ yazdığı, ancak daha sonra bu yazıların da silindiği görüldü.