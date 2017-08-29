29/08/2017 18:06


Filiz Aker'in yeğeni Vatan Şaşmaz'ın cenazesinde

Dora ercan

Vatan Şaşmaz'ı sırtından vurarak öldüren Filiz Aker'in yeğeni Dora Ercan da Vatan Şaşmaz için düzenlenen törene katıldı

Cenazeye katılarak şok etkisi yaratan Dora Ercan, Vatan Şaşmaz'ın 15 yıllık arkadaşı olduğunu söyledi. Dora Ercan, cinayet ve intihar sonrası yaptığı açıklamada "Teyzemde tutku halindeydi. Vatan’ın hiçbir suçu yok. Teyzemin bitmeyen bir Vatan aşkı vardı. Teyze 'saçmalama' derdim. "Karısını boşayacak benimle evlenecek" derdi. Neden böyle oldu hiç bilmiyorum. Yerde bir adam yatınca Vatan’a olan aşkını bildiğimden 'odur' dedim. Teyzeme çok üzüldüm ama Vatan’a 10 kat daha üzüldüm" diye konuşmuştu. 

 


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