29/08/2017 17:13


Günlerdir uyarı yapılıyordu, İstanbul'da yağış başladı

istanbulda yağış

Meteoroloji tarafından yapılan uyarının ardından İstanbul'da şiddetli yağış başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. Göktürk'te başlayan kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor. 3. havalimanında ise dolu yağışı görüldü. Yağış daha sonra İstanbul'un çeşitli bölgelerinde etkisini arttırdı. Kağıthane'de başlayan kuvvetli yağış ile birlikte bazı yollar dereye döndü. 

 

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