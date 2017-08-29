29/08/2017 14:33


Akdağ, Kıbrıs’ta bir kardeşimizin gözü yaşarırsa bizde ağlarız

recep akdag

Türkiye’nin Kıbrıs işlerinden de sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Kıbrıs’ta bir kardeşimizin gözü yaşarırsa, bizim gözümüzden yağmur gibi yaş akar

Türkiye’de iktidarıyla muhalefetiyle 80 milyon böyledir dedi.Türkiye’nin Kıbrıs işlerinden de sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, iki günlük yoğun resmi ziyaretleri için geldiği KKTC de, dün devlet ve hükümet yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirdi.Akdağ resmi temaslarında yaptığı konuşmalarında, Kıbrıs sorunu ve müzakereler konusunda artık BM’nin ve dünya ülkelerinin Güney Kıbrıs’a “bu iş böyle olmayacak, bu yanlıştan vazgeçin” demesi gerektiğini ifade etti.Recep Akdağ, Türkiye’nin garantör ülke olarak KKTC’de yaşayan soydaşlarının her türlü hakkını korumak için, güvenliği için elinden geleni bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapacağını vurguladı.“Biz KKTC ve TC tarafı olarak adada hep barışçı bir çözümden yana olduk. Maalesef çeşitli zamanlarda, müzakere masasında işin bozulmasına hep Güney Kıbrıs Rum tarafı sebep oldu” diyen Akdağ, İsviçre’deki müzakerelere işaret etti.Kıbrıs’ta 1974’te Türkiye’nin müdahalesine yol açanın Rum tarafının yanlışları olduğunu, 14 yaşında olmasına rağmen süreci çok yakın takip ettiğini anlatan Recep Akdağ, “Bütün KKTC’li kardeşlerimizin bilmesini arzu ederim. Kıbrıs’ta bir kardeşimizin gözü yaşarırsa, bizim gözümüzden yağmur gibi yaş akar. Türkiye’de iktidarıyla muhalefetiyle 80 milyon böyledir” dedi.Akdağ, barışın olması ve insanların mutluluk içinde yaşaması için ellerinden geleni yapmaya devam edeceğini ifade etti.


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