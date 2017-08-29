30 Ağustos Zafer Bayramına Atatürklü konvoy

30 Ağustos Zafer Bayramının 95.Yılı kutlamaları kapsamında, yarım asrı devirmiş onlarca klasik araçtan oluşacak konvoyun önünde, Atatürk’ün büyük benzeri oyuncu, temsili olarak 1931 model üstü açık araçla halkı selamlayarak

30 Ağustos Zafer Bayramının 95.Yılı kutlamaları kapsamında, yarım asrı devirmiş onlarca klasik araçtan oluşacak konvoyun önünde, Atatürk’ün büyük benzeri oyuncu, temsili olarak 1931 model üstü açık araçla halkı selamlayarak, İstanbul Anadolu Yakasından, Dolmabahçe’ye geçecek…

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği’nin organize ettiği ve Beşiktaş Belediyesi’nin destek verdiği etkinlikte, ülke bütünlüğümüze, milli birlik ve beraberliğimize, toplumsal barışımıza katkı sunmak amacıyla, 1950’li yıllardan 1970’li yıllara kadar, bir döneme damgasını vurmuş ve Türk bayraklarıyla süslenmiş 200 civarında, çeşitli marka ve modellerde klasik araç, 30 ağustos zafer konvoyunda bir araya gelecek. Konvoyun önünde ise Atatürk’e benzerliğiyle ünlü oyuncu Göksal Kaya,Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğu ilk yıllara ait,1931 model üstü açık bir klasik araçtan vatandaşları selamlayacak.

İstanbul Anadolu Yakasında Maltepe sahil yolunda sabah saatlerinde bir araya gelecek onlarca klasik araç, son hazırlıklar yapıldıktan sonra saat 11.00’de Kadıköy istikametinde, Bağdat Caddesi güzergâhında hareket edecekler.15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçecek klasik araç konvoyu güzergahını, Atatürk’ün gözlerini yumduğu Dolmabahçe’de sonlandıracak.