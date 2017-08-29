29/08/2017 10:54


Dikkat, İstanbul için sağanak yağış uyarısı

sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan son tahminlere göre İstanbul'da öğleden sonra sağanak yağış bekleniyor

Alınan son bilgiye göre İstanbul'un kuzey kesimlerinin öğleden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Trakya'da azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyı kesimleri ile güneydoğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Batı Karadeniz'in batısı ile Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

29 Ağustos il il hava durumu

Ankara: Az bulutlu ve açık 30

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu , zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu , kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla çok bulutlu, iç kesimleri kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Samsun: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa saüreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36


ilkgul karaca
Camden akşamları
trt 1 yayin akisi
29 Ağustos 2017 TRT 1 yayın akışı
atv yayin akisi
29 Ağustos 2017 ATV yayın akışı
star tv yayin akisi
29 Ağustos 2017 STAR TV yayın akışı
show tv yayin akisi
29 Ağustos 2017 SHOW TV yayın akışı
İlgili Haberler
Gürbüz Acar

Filiz Aker'in yeğeninden çarpıcı açıklamalar

daeş operasyonu

İzmir'de DAEŞ'e yönelik operasyon, gözaltılar var

olay yeri

Teröristler bu kez Diyarbakır'da sivil vatandaşı katletti

saldırıya uğrayan işçiler

Terör kurbanı 3 işçinin cenazeleri toprağa verildi

Son Dakika Haberleri
ilkgul karaca

Camden akşamları

trt 1 yayin akisi

29 Ağustos 2017 TRT 1 yayın akışı

atv yayin akisi

29 Ağustos 2017 ATV yayın akışı

star tv yayin akisi

29 Ağustos 2017 STAR TV yayın akışı

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Evde rakı yapma modası yayılıyor

Geçenlerde bir arkadaşımıza yemeğe davetliydik. Mangalda et yaparken “Evde çok güzel, aroması yüksek, içimi yumuşak rakı yapıyorum. Bu yaptığım rakıdan tatmaya başlayalım” dedi. Şaşırdık. Evlerde ...

Devam