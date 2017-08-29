İzmir'de DAEŞ'e yönelik operasyon, gözaltılar var

İzmir'de bu sabah düzenlenen DAEŞ'e yönelik operasyon sonucunda 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat doğultusunda, terör örgütü DAEŞ adına faaliyet gösterenlere yönelik olarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah operasyon düzenlendi. İstihbarat ve Özel Harekat şubelerinin de destek verdiği operasyonda 3'ü Suriyeli, 3'ü de Türk vatandaşı olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda ise örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.