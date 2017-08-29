29/08/2017 10:32


İzmir'de DAEŞ'e yönelik operasyon, gözaltılar var

daeş operasyonu

İzmir'de bu sabah düzenlenen DAEŞ'e yönelik operasyon sonucunda 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat doğultusunda, terör örgütü DAEŞ adına faaliyet gösterenlere yönelik olarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah operasyon düzenlendi. İstihbarat ve Özel Harekat şubelerinin de destek verdiği operasyonda 3'ü Suriyeli, 3'ü de Türk vatandaşı olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda ise örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 


ilkgul karaca
Camden akşamları
trt 1 yayin akisi
29 Ağustos 2017 TRT 1 yayın akışı
atv yayin akisi
29 Ağustos 2017 ATV yayın akışı
star tv yayin akisi
29 Ağustos 2017 STAR TV yayın akışı
show tv yayin akisi
29 Ağustos 2017 SHOW TV yayın akışı
İlgili Haberler
sağanak yağış

Dikkat, İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Gürbüz Acar

Filiz Aker'in yeğeninden çarpıcı açıklamalar

olay yeri

Teröristler bu kez Diyarbakır'da sivil vatandaşı katletti

saldırıya uğrayan işçiler

Terör kurbanı 3 işçinin cenazeleri toprağa verildi

Son Dakika Haberleri
ilkgul karaca

Camden akşamları

trt 1 yayin akisi

29 Ağustos 2017 TRT 1 yayın akışı

atv yayin akisi

29 Ağustos 2017 ATV yayın akışı

star tv yayin akisi

29 Ağustos 2017 STAR TV yayın akışı

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Evde rakı yapma modası yayılıyor

Geçenlerde bir arkadaşımıza yemeğe davetliydik. Mangalda et yaparken “Evde çok güzel, aroması yüksek, içimi yumuşak rakı yapıyorum. Bu yaptığım rakıdan tatmaya başlayalım” dedi. Şaşırdık. Evlerde ...

Devam