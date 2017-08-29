29/08/2017 09:08


Teröristler bu kez Diyarbakır'da sivil vatandaşı katletti

olay yeri

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Saydamlı Mahallesinde meydana gele olayda yol kesen PKK'lı teröristler, sivil bir vatandaşı yola yakın yerde ağaca bağlayarak silahla öldürdü

Teröristler, araçtan indirdikleri Ramazan Mula'yı yola yakın bir yerde ağaca bağlayarak silahla öldürdü, ardından aracı ateşe verdi.Yolda yanmış aracı gören vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.Olay yerine gelen güvenlik güçlerince yapılan incelemenin ardından Mula'nın cesedi otopsi için hastaneye kaldırıldı. Mula'nın kardeşinin Yenişehir ilçesinde bekçi olarak görev yaptığı, aracın da kardeşine ait olduğu öğrenildi.


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