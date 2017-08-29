29/08/2017 09:04


Terör kurbanı 3 işçinin cenazeleri toprağa verildi

saldırıya uğrayan işçiler

Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK tarafından yol yapımında çalışanlara yönelik düzenlediği saldırı sonucunda hayatını kaybeden 3 işçinin cenazeleri defnedildi

Uludere ilçesi Ortabağ köyü Düğündağı bölgesindeki yol inşaatında çalışan işçilere yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda katledilen işçiler Cangir Yılmaz (30), Ramazan Yakut (37) ve Kadir Oslu'nun (24) cenazeleri, otopsi için Uludere Devlet Hastanesi'nden alınarak Şırnak Devlet Hastanesine getirildi.Otopsinin ardından işçiler için 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında tören düzenlendi. Törenin ardından Ortabağ köyüne getirilen cenazeler, köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. İşçilerin aileleri, mezarlıkta Kürtçe ağıt yaktı.

 

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