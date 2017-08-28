28/08/2017 17:20


Usta yazar Muzaffer İzgü'ye böyle veda edildi

Muzaffer İzgü

Kanser hastalığı nedeniyle hayata gözlerini yuman 84 yaşındaki usta edebiyatçı Muzaffer İzgü bugün son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de yaşadığı evde hayatını kaybeden Çocuk Edebiyatının usta ismi  Muzaffer İzgü için cenaze namazı öncesi gerçekleştirilen törene yazarın oğlu Ahmet Şahin İzgü ve eşi Muhterem İzgü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, oyuncu Menderes Samancılar, bazı ilçe belediye başkanları ve sevenleri katıldı.Törende Türk bayrağına sarılı tabutu sahneye getirilen İzgü'nün hayatını anlatan video izletildi.

İzgü'nün oğlu Ahmet Şahin Özgü, törende yaptığı konuşmada, "O benim kahramanımdı. Çocuklarımın, torunumun, bütün çocukların dedesiydi. Bana 64 yıl yetmedi. Sizi bilemiyorum." ifadelerine yer verdi.

Yazarın yakın arkadaşı Yunus Bekir Yurdakul, İzgü'nün ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Bunun bir gün başıma geleceğini biliyordum. Bu kadar erken olacağını bilmiyordum. Sen çocukların başarmasını isterdin. Bütün sevdiklerin burada. Çocukların burada. Birlikte koştuğun, yorulmayı bilmediğin dostlarınla birliktesin. İzini sürmeye çalışanlar kederli." diye konuştu.

Oyuncu Menderes Samancılar, İzgü ile her hafta telefonda konuştuklarını ifade ederek, "O Adana'dan İzmir'e gelen güzel bir kara trendi. O hem çocukların hem hepimizin rüyasıydı. Onun bize bağışladığı rüyaların yolunda devam edeceğiz. Nurlar içinde yatsın." dedi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da İzgü'nün Adana doğumlu olmasına rağmen gerçek bir İzmirli olduğunu ifade etti.Konuşmaların ardından İzgü'nün tabutunun önünden saygı geçişi yapıldı.Yazarın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Alsancak Hocazade Camisi'ne götürüldü.


Filiz Aker
Filiz Aker Vatan Şaşmaz'dan çocuğu olsun istemiş
Muzaffer İzgü
Usta yazar Muzaffer İzgü'ye böyle veda edildi
Ömer Çatkıç
Ömer Çatkıç FETÖ'den tutuklandı
Filiz Aker
Filiz Aker aylar önce kendi mezarını yaptırmış
necdet siaslı
Evde rakı yapma modası yayılıyor
İlgili Haberler
Ömer Çatkıç

Ömer Çatkıç FETÖ'den tutuklandı

köprü ve otoyol

Köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş o tarihte başlıyor

kurban kesimi

Usule uygun kurban kesmeyenlere ceza gelecek

terörist çatışma

Şırnak'ta işçilere terör saldırısı, 3 ölü

Son Dakika Haberleri
Filiz Aker

Filiz Aker Vatan Şaşmaz'dan çocuğu olsun istemiş

Filiz Aker

Filiz Aker aylar önce kendi mezarını yaptırmış

necdet siaslı

Evde rakı yapma modası yayılıyor

necdet siaslı

Telafer geri alındı ama sorunlar bitmedi

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Geç kalınmış olmasın

Kuzey Irak’taki Peşmergebaşı Barzani’nin oynamakta olduğu oyunu daha önce görmek gerekirdi. Çünkü, Barzani fırsat bulduğunda Türk ve Türkiye düşmanlığını ortaya koymaktan çekinmeyen biridir. Biz, Barzani ile ...

Devam