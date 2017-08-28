28/08/2017 17:16


Ömer Çatkıç FETÖ'den tutuklandı

Ömer Çatkıç

Eski milli kaleci Ömer Çatkıç, ifade verdikten sonra tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Çatkıç, sorgulanmasının ardından tutuklandı

Darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmada örgüte üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen eski milli kaleci Ömer Çatkıç’ın kendi adına kayıtlı telefonunda örgütün gizli haberleşme ağı olan Bylock olduğu tespit edildi. Tespitin yer aldığı sevk yazısında, Bylock’un Çatıkıç’ın telefonuna 1 Eylül 2014 tarihinde yüklendiği belirtildi.

Öte yandan Çatkıç’ın FETÖ lideri Fetullah Gülen’in çağrısı üzerine Bank Asya’da hesap açtırarak 1 Milyon dolar yatırdığı ve aktif olarak işlem yaptığı da savcılığın mahkemeye gönderdiği sevk yazısında yer aldı. Ayrıca Çatkıç’ın FETÖ’nün futbol yapılanması içinde önemli bir isim olduğu iddialar arasında.

 

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