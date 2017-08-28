28/08/2017 12:56


Köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş o tarihte başlıyor

köprü ve otoyol

Bayram tatili nedeniyle 30 Ağustos Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren köprü ve otoyollardan geçiş ücretsiz olacak

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son bilgilendirmeye göre Kurban Bayramı tatili nedeniyle 30 Ağustos Çarşamba günü saat 00.00'dan 5 Eylül Salı  günü saat 07.00'a kadar otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişleri ücretsiz olacak.Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli geçişleri ise ücretli olacak.


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