Şırnak'ta işçilere terör saldırısı, 3 ölü

Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen olayda teröristler yol inşaatında çalışan 3 işçiye saldırdı. Saldırı sonucunda işçilerin hayatını kaybettiği öğrenildi

Bu sabah saat 08.30 civarında terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırı ile ilgili Şırnak Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "28.08.2017 tarihinde saat 08.30 sularında İlimiz Uludere İlçesi Ortasu Köyü Düğündağı Bölgesinde yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik olarak bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucunda 3 işçimiz şehit olmuştur. Saldırı sonrasında kaçan Bölücü Terör Örgütü mensuplarının yakalanması için operasyonlara başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. .