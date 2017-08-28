28/08/2017 12:32


Şırnak'ta işçilere terör saldırısı, 3 ölü

terörist çatışma

Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen olayda teröristler yol inşaatında çalışan 3 işçiye saldırdı. Saldırı sonucunda işçilerin hayatını kaybettiği öğrenildi

Bu sabah saat 08.30 civarında terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırı ile ilgili Şırnak Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "28.08.2017 tarihinde saat 08.30 sularında İlimiz Uludere İlçesi Ortasu Köyü Düğündağı Bölgesinde yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik olarak bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucunda 3 işçimiz şehit olmuştur. Saldırı sonrasında kaçan Bölücü Terör Örgütü mensuplarının yakalanması için operasyonlara başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. .

 

vatan sasmaz
Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker’in fotoğrafının çekildiği yer ortay çıktı
umit Kantarcilar
Ümit Kantarcılar, genç oyuncu adaylarına deneyimlerini aktardı
Türker Ertürk
Şükrü Server Aya ile gurur duyuyorum
trt 1 yayin akisi
28 Ağustos 2017 TRT 1 yayın akışı
atv yayin akisi
28 Ağustos 2017 ATV yayın akışı
İlgili Haberler
köprü ve otoyol

Köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş o tarihte başlıyor

kurban kesimi

Usule uygun kurban kesmeyenlere ceza gelecek

Vatan Şaşmaz

Vatan Şaşmaz'ın ailesi ilk kez açıklama yaptı

Muzaffer İzgü

Usta yazar Muzaffer İzgü için son görev

Son Dakika Haberleri
vatan sasmaz

Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker’in fotoğrafının çekildiği yer ortay çıktı

umit Kantarcilar

Ümit Kantarcılar, genç oyuncu adaylarına deneyimlerini aktardı

Türker Ertürk

Şükrü Server Aya ile gurur duyuyorum

trt 1 yayin akisi

28 Ağustos 2017 TRT 1 yayın akışı

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Amerika, yine aynı Amerika

ABD Savunma Bakanı James Mattis’in Ankara’da yaptığı temaslarda, özellikle önüne konulan PKK/ YPG konusundaki belgeler öne çıktı. Öne çıktı ama, değişen hiçbir şeyin olmadığını da ...

Devam