28/08/2017 12:24


Vatan Şaşmaz'ın ailesi ilk kez açıklama yaptı

Vatan Şaşmaz

Beşiktaş'ta vahşi bir cinayete kurban giden başarılı oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmazın ölümü sevenlerini yasa boğdu

Vatan Şaşmaz'ın dayısı Mete Yılmaz yaptığı açıklamada, ' Üzüntülüyüz. Kaybımız çok büyük. Geleceğiz Halit Kıvanç'ını kaybettik. Orhan Boran'ını kaybettik. O yüzden sizden kaçıyoruz. Vatan çok kıymetli, pırlanta gibi çocuktu. Şu mesleği duayen olmak için yapan bir çocuktu. Olacak şey değil. Paranoyak bir insanın gazabına uğradı. Hayat dolu bir çocuktu. Çok duygusal, iyi niyetli bir çocuktu. İddialarla ilgili çok bir şey söylemiyoruz. Basın bu işi çarpıttı. Yeğeni zaten teyzesi için gerekenleri söyledi. Üzüntümüz ikiye katlanmadı. Ona teşekkür ediyoruz. Bu bir komplo. Tuzağa düşürüldü.' ifadelerine yer verdi.

Acı haberle yıkılan kuzeni Seher Saydam ise, ' Acımız çok büyük. Hiç beklemediğimiz bir şekilde kötü bir haber aldık. Bu hanımefendiyi bilmiyorum. Haberi dün aldım. Televizyondan duydum.' açıklamasında bulundu.

Ünlü sunucunun eniştesi Nuretin Ödüncü Şaşmaz'ın ölümünün ardından, ' Ben bu aileye girdiğimde Vatan 7 yaşındaydı. Vatan'ı size tarif edebilmem için onu tanımanız lazımdı. O kadar saygılı bir çocuktu ki... Sofraya oturduğunda bile 'Enişte müsade eder misin' derdi. Eşine deli gibi aşıktı. Çanakkale'den annesi ve dedesiyle geldik. Annesi sabah 05.00'e kadar her şeyden habersizdi. Söyleyemedik. Düşünebiliyor musunuz.' ifadelerine yer verdi.


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