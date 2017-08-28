Usta yazar Muzaffer İzgü için son görev

Çocuk edebiyatının usta sanatçısı Muzaffer İzgü, bugün kılınacak namazın ardından defnedilecek

Muzaffer İzgü için İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde düzenlenen veda törenine sanat ve kültür dünyasından çok sayıda isim katılıyor. Törende İzgü’nün hayatının anlatıldığı bir film gösteriliyor.Törende İzgü’nün naaşının yanına rengarenk balonlar yerleştirildi. Yazarın oğlu Ahmet Şahin İzgü, “Türk okurunun başı sağ olsun. Gülmecenin son üçlüsünü kaybettik; Rıfat Ilgaz, Aziz Nesin ve Muzaffer İzgü’yle birlikte” dedi. Gelini Muhterem İzgü ise üç neslin usta yazarın kitaplarıyla büyüdüğünü söyledi.İzgü, kendisinin ardından “Doğdu, okudu, düşler kurdu ve yazdı, gitti” denmesini istemişti. 2016’da eşini kaybetmesinin ardından derin üzüntü yaşayan İzgü, 98’i çocuk kitabı olmak üzere 154 kitabı bulunuyor.Yazarın vefat etmeden önce okurlarından bol bol kitap okumalarını istediği öğrenildi.

İzmir Alsancak Hocazade Camii’nde saat 13.20’de kılınacak cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verilecek.