Meteorolojiden o illere yağış uyarısı yapıldı
Meteoroloji, bazı iller için kuvvetli yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan son bilgiye göre sıcaklıklar Akdeniz kıyı kesimlerinde biraz azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyı kesimleri ile güneydoğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.
28 Ağustos il il hava durumu
Ankara: Az bulutlu ve açık 29
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 32
Adana: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 34
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 29
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde il geneli, akşam saatlerinde doğu ilçeleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36