Meteorolojiden o illere yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji, bazı iller için kuvvetli yağış uyarısında bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan son bilgiye göre sıcaklıklar Akdeniz kıyı kesimlerinde biraz azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyı kesimleri ile güneydoğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.

28 Ağustos il il hava durumu

Ankara: Az bulutlu ve açık 29

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 32

Adana: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 29

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde il geneli, akşam saatlerinde doğu ilçeleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36