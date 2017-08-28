28/08/2017 10:51


Korkunç cinayetin ardından yeni detay ortaya çıktı

Şemsi Denizer

Vatan Şaşmaz cinayetiyle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Filiz Aker'in bir dönem aşk yaşadığı TÜRK- İş Genel Sekreteri Şemsi Denizer de bir dönem cinayete kurban gitmişti

Habertürk Gazetesinden Bülent İpek'in haberine göre Vatan Şaşmaz'ı öldürdüğü iddia edilen eski manken Filiz Aker ile bir dönem adı aşk dedikodularına karışan eski TÜRK- İş Genel Sekreteri, eski Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Şemsi Denizer, 6 Ağustos 1999 günü Zonguldak’taki evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

Cengiz Balık’ın silahından çıkan kurşunlarla yaralanan Denizer, hayatını kaybetti.  Denizer'i (48) öldüren, 43 yaşındaki Cengiz Balık'ın bir süre özel korumalığını yaptığı ortaya çıkmıştı. O dönem kiralık katil olarak tutulduğu iddia edilen Balık'ın sıktığı 13 kurşundan 6'sı Denizer'in başına, 2'si de vücudunun çeşitli yerlerine saplanmış, 5 kurşun ise isabet etmemişti. Haberlerde Denizer'in yakından tanıdığı katiline, ‘‘Kaç para aldın?’’ diye bağırdığı yer almıştı. Polis, sabıkalı Balık’ın cinayeti “40 milyon lira borç için işlediği”ni belirtti ancak olayın ardında başka isimlerin olup olmadığı aydınlatılamadı.


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