28/08/2017 10:41
Filiz Aker ve Vatan Şaşmaz'ın cenazeleri aynı araçta görüntülendi
Dün akşam bir otel odasında cesetleri bulunan Filiz Aker ve Vatan Şaşmaz'ın cenazeleri aynı araçla Adli Tıp Kurumuna götürüldü
İstanbul Beşiktaş'ta bulunan ünlü otel Conrad Otel’de yaşanan cinayetin ardından Şişli Etfal Hastanesi’nin morguna kaldırılan Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker’in cenazeleri sabah Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.Şaşmaz ve Aker'in aynı cenaze arabasına konduğu dikkat çekerken yakınlarının ağladığı görüldü.