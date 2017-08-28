28/08/2017 10:41


Filiz Aker ve Vatan Şaşmaz'ın cenazeleri aynı araçta görüntülendi

Filiz Aker ve Vatan Şaşmaz

Dün akşam bir otel odasında cesetleri bulunan Filiz Aker ve Vatan Şaşmaz'ın cenazeleri aynı araçla Adli Tıp Kurumuna götürüldü

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan ünlü otel Conrad Otel’de yaşanan cinayetin ardından Şişli Etfal Hastanesi’nin morguna kaldırılan Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker’in cenazeleri  sabah Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.Şaşmaz ve Aker'in aynı cenaze arabasına konduğu dikkat çekerken yakınlarının ağladığı görüldü.  

 

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