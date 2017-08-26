26/08/2017 14:31


Valilik açıkladı, 15 gün boyunca özel güvenlik bölgesi ilan edildi

özel güvenlik bölgesi

Hakkari'nin bazı ilçelerindeki bazı alanlar 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Valilik tarafından yapılan açıklamada, ''Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır.'' ifadelerine yer verildi. Bu tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince il merkezi, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 29 bölgenin, 27 Ağustos saat 00.00'dan 10 Eylül saat 23.59'a kadar, "özel güvenlik bölgesi” ilan edildiği bildirilen açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı kaydedildi.

 
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