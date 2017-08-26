26/08/2017 10:29


Feci kazayla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğünden açıklama

trafik kazası

Ankara'da 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada: "Kazada dört kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 37 kişi ise yaralandı. Kaza, D-200/12 nolu Devlet Karayolunda İzmir-Ankara seferini gerçekleştiren ve Ankara istikametine seyreden yolcu otobüsünün Ankara karayolunun 37'inci kilometresine geldiği esnada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüj kanalına düşmesi ve akabinde Trafik Vakfı köprüsünün orta ayağına çarpması neticesi meydana geldi. Kaza ile ilgili, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre işlem yapılmış olup 53 DJ 338 plaka sayılı otobüs sürücüsünün kusur durumu ise adli soruşturma tamamlandığında kesinleşecektir." ifadelerine yer verildi.


trafik kazası
Feci kazayla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğünden açıklama
istanbul yol durumu
Tatilciler yola çıktı, İstanbul'da sessizlik hakim
Gomis maskeler
Takım arkadaşları Gomis'e yapılan ırkçı saldırıyı protesto etti
deprem korkusu
Deprem korkusu nedeniyle sokaklarda yaşıyorlar
hava durumu
Yurt geneli hava durumu 26 Ağustos 2017
İlgili Haberler
istanbul yol durumu

Tatilciler yola çıktı, İstanbul'da sessizlik hakim

deprem korkusu

Deprem korkusu nedeniyle sokaklarda yaşıyorlar

hava durumu

Yurt geneli hava durumu 26 Ağustos 2017

cezaevi tahliye

3 bin hükümlüye yeni KHK ile tahliye yolu göründü

Son Dakika Haberleri
Gomis maskeler

Takım arkadaşları Gomis'e yapılan ırkçı saldırıyı protesto etti

Alman basını

Alman basını özetleri 26 Ağustos 2017

Megan Fox

Megan Fox verdiği pozlarla nefes kesti

Gülşen

Gülşen beyazlar içinde büyüledi

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Amerika, yine aynı Amerika

ABD Savunma Bakanı James Mattis’in Ankara’da yaptığı temaslarda, özellikle önüne konulan PKK/ YPG konusundaki belgeler öne çıktı. Öne çıktı ama, değişen hiçbir şeyin olmadığını da ...

Devam