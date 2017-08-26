Feci kazayla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğünden açıklama

Ankara'da 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada: "Kazada dört kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 37 kişi ise yaralandı. Kaza, D-200/12 nolu Devlet Karayolunda İzmir-Ankara seferini gerçekleştiren ve Ankara istikametine seyreden yolcu otobüsünün Ankara karayolunun 37'inci kilometresine geldiği esnada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüj kanalına düşmesi ve akabinde Trafik Vakfı köprüsünün orta ayağına çarpması neticesi meydana geldi. Kaza ile ilgili, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre işlem yapılmış olup 53 DJ 338 plaka sayılı otobüs sürücüsünün kusur durumu ise adli soruşturma tamamlandığında kesinleşecektir." ifadelerine yer verildi.