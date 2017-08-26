Tatilciler yola çıktı, İstanbul'da sessizlik hakim

Bayram tatili nedeniyle İstanbul'dan ayrılan vatandaşlar şehrin caddelerini boş bıraktı

Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olarak açıklanmasının ardından tatilini dışarıda geçirmek isteyen bazı vatandaşlar dün İstanbul'dan ayrıldı. Hafta sonu özellikle Cumartesi günleri yoğunluk yaşanan şehirde yollar boş kaldı. Kentte trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) verilerine göre yüzde 9 olarak görüldü. E-5 Karayolunda ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde herhangi bir yoğunluk yaşanmadı.