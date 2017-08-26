26/08/2017 09:28


Deprem korkusu nedeniyle sokaklarda yaşıyorlar

deprem korkusu

Geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana 6,6 şiddetindeki depremin ardından devam eden artçı sarsıntılar vatandaşta korkuya neden oldu. Evlerine girmekten korkan Milas halkı kurdukları çadırlarda hayata devam ediyor

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen deprem ve ardından devam eden artçı depremlerle birlikte oluşturulan çadır kent, her yönüyle bir yaşam alanına dönüştürülmüş durumda. Boş bir arazi üzerinde kurulan çadırlarda sabahlayan aile fertleri, sabah olduğunda günlük yaşamın gereklerinden biri olan çalışma hayatına normal bir şekilde devam ederken, kadınlar ise evlerine dönüp günlük işlerini yapıyor.

 

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