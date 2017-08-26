26/08/2017 09:23


Yurt geneli hava durumu 26 Ağustos 2017

hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son bilgilendirmeye göre yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 28

İstanbul: Az bulutlu ve açık 29

Bursa: Az bulutlu ve açık 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 38

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile gece saatlerinde merkezin hafif sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı ve hafif sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39


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