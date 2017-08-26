Yurt geneli hava durumu 26 Ağustos 2017
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son bilgilendirmeye göre yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 28
İstanbul: Az bulutlu ve açık 29
Bursa: Az bulutlu ve açık 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 38
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile gece saatlerinde merkezin hafif sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. 28
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı ve hafif sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. 28
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39