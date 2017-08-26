26/08/2017 08:52


İpsala Sınır Kapısı'nda bayram trafiği başladı

İpsala sınır kapısı

Bakanlar Kurulu tarafından 10 güne uzatılan bayram tatili nedeniyle Yunanistan'a gitmek isteyen vatandaşlar İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilip dün akşam ve sabahın erken saatlerinde araçları ile yola çıkarak Yunanistan’a gitmek isteyen Türk tatilciler sınır kapısında saatlerce bekledi.Sınır kapısında 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken yoğunluğun ilerleyen saatlerde de artmasının beklendiği belirtildi.


trafik kazası
Feci kazayla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğünden açıklama
istanbul yol durumu
Tatilciler yola çıktı, İstanbul'da sessizlik hakim
Gomis maskeler
Takım arkadaşları Gomis'e yapılan ırkçı saldırıyı protesto etti
deprem korkusu
Deprem korkusu nedeniyle sokaklarda yaşıyorlar
hava durumu
Yurt geneli hava durumu 26 Ağustos 2017
İlgili Haberler
trafik kazası

Feci kazayla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğünden açıklama

istanbul yol durumu

Tatilciler yola çıktı, İstanbul'da sessizlik hakim

deprem korkusu

Deprem korkusu nedeniyle sokaklarda yaşıyorlar

hava durumu

Yurt geneli hava durumu 26 Ağustos 2017

Son Dakika Haberleri
Gomis maskeler

Takım arkadaşları Gomis'e yapılan ırkçı saldırıyı protesto etti

Alman basını

Alman basını özetleri 26 Ağustos 2017

Megan Fox

Megan Fox verdiği pozlarla nefes kesti

Gülşen

Gülşen beyazlar içinde büyüledi

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Amerika, yine aynı Amerika

ABD Savunma Bakanı James Mattis’in Ankara’da yaptığı temaslarda, özellikle önüne konulan PKK/ YPG konusundaki belgeler öne çıktı. Öne çıktı ama, değişen hiçbir şeyin olmadığını da ...

Devam