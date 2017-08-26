26/08/2017 08:52
İpsala Sınır Kapısı'nda bayram trafiği başladı
Bakanlar Kurulu tarafından 10 güne uzatılan bayram tatili nedeniyle Yunanistan'a gitmek isteyen vatandaşlar İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu
Kurban Bayramı tatilini fırsat bilip dün akşam ve sabahın erken saatlerinde araçları ile yola çıkarak Yunanistan’a gitmek isteyen Türk tatilciler sınır kapısında saatlerce bekledi.Sınır kapısında 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken yoğunluğun ilerleyen saatlerde de artmasının beklendiği belirtildi.