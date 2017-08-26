Eski Vali Mutlu ve Hüseyin Çapkın'ın tahliye talepleri reddedildi

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından başlatılan mülkiye yapılanmasına ilişkin davanın ilk duruşmasında tahliye talebinde bulunan Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın'ın bu talepleri reddedldi

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsü karşısındaki duruşma salonlarında görülen celsede tutuklu sanıklar ve avukatları hazır bulundu.Çarşamba günü başlayan duruşmada dün gece itibariyle sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından bu sabah sanık avukatları söz alarak tahliye talebinde bulundu. Daha sonra tutuklu sanıkların talepleri alındı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Kadıköy eski Kaymakamı Birol Kurubal, eski Mülkiye Başmüfettişi Gürkan Polat ve Pendik eski Kaymakamı Osman Tunç’un tahliyesine hükmetti.

Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın’ın da aralarında bulunduğu diğer tutuklu sanıkların tahliye talebini reddeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 18 Aralık 2017 tarihine erteledi.