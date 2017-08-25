25/08/2017 19:24


Teröristler bu kez yolda çalışma yapan işçilere saldırdı

hakkari haberleri

Hakkari Çukurca'da yol çalışmaları yapan işçilere bir grup PKK'lı terörist tarafından saldırı düzenlendi

Bu sabah saatlerinde Çukurca İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Üzümlü Köyü yakınlarında meydana gelen olayda güvenlik yolu çalışmaları sırasında bir grup terörist tarafından iş makinelerinin bulunduğu bölgeye iki roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıya askerler karşılık verirken şaraplen parçalarını isabet ettiği bir işçi yaralandı.Yaralı işçi Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

 

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