25/08/2017 19:20


Türk Yıldızlarından bir ilk, Rusya'da gösteri yapacak

türk yıldızları

Türk Hava Kuvvetlerine ait Türk Yıldızları, Rusya'da ilk kez gösteri uçuşu yapacak

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk Yıldızları'na ait 8 adet F-5 uçağı Moskova'daki Kubinka havaalanına geldi.Armiya 2017 (Ordu 2017) fuarına özel misafir olarak katılan Türk Yıldızları'nın, 26 Ağustos Cumartesi günü gösteri uçuşu yapmasının planlandığı bildirildi.Öte yandan, Türk Yıldızları'nın bugün Moskova'da yapmayı planladığı prova, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

 

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