Bayram trafiği başladı, İşte İstanbul'da son durum

İstanbul'da özellikle mesai bitiminde başlayacak olan trafik yoğunluğu şimdiden TEM Otoyolu Mahmutbey mevkiinde başladı

Bugün başlayacak 10 günlük Kurban Bayramı tatili için İstanbullu vatandaşlar yollara düştü.Memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğu oluşturdu.TEM Otoyolu Mahmutbey mevkiinde kilometrelerce araç trafiği oluştu. Her iki yönde de oluşan yoğun trafik havadan görüntülendi.