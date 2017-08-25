Mesut Mertcan'ın vefatından önceki son sözleri duygulandırdı

71 yaşında hayatını kaybeden TRT'nin eski spikeri Mesut Mertcan son yıllarını Adana Huzurevinde geçirdi

Adana Huzurevinde hayata gözlerini yuman efsane spiker Mesut Mertcan'ın çeşitli rahatsızlıklarının da olduğu ortaya çıktı. Mertcan'ın vefatının ardından açıklama yapan Adana Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Adem Hayta , "En son bir hafta önce özel bir hastaneye götürerek kontrolden geçirildi. Birkaç gün önce görüştüğümüzde bana 'dipteyim' demişti. Bugün de sabah 10.00 gibi karşılaştık, 'beni öbür yere götürün' dedi. Ben de anlamadım. Daha sonra odasına geçti. 11.00'de hayatını kaybettiğini öğrendik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışma hayali vardı. Onunla tanışmayı çok istiyordu. Ben birilerine şifahen söyledim ama olmadı" ifadelerini kullandı.