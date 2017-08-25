25/08/2017 15:35


Tatil yolunda ilk kaza haberi geldi, çok sayıda yaralı var

trafik kazası

Bayram tatili yolunda büyük kaza. Kocaeli TEM otoyolu Korutepe tünellerinde meydana gelen kaza sonucunda 8 kişinin yaralandığı öğrenildi

TEM Otoyolu İzmit mevkii Korutepe tünelleri içi Ankara istikametinde meydana gelen kazada Mustafa İ. idaresindeki 06 CCT 75 plakalı otomobil, Korutepe tünelleri içinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Ters dönerek sürüklenen otomobil, tünel içindeki duvara çarparak durabildi. Kaza sonrası otomobil içerisinde bulunan sürücü Mustafa İ., Osman C. ve Ayşe C. bulundukları yerde sıkışarak yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince otomobil içinden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan TEM otoyolu Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza nedeniyle yolda kalan araçlardaki yolcular, araçlarından inerek yolun açılmasını bekledi. Kaza yapan otomobilin çekici ile yoldan kaldırılması sonrasında TEM otoyolunda trafik normale döndü.

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