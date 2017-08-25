Kurban Bayramında otoyol ve köprüler ücretsiz olacak

Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılmasıyla beraber otoyollarda da yoğunluk bekleniyor. Bayram boyunca otoyol ve köprülerden geçiş ücretsiz olacak mı? Ayrıntılar haberimizde

Kurban Bayramı süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak. Bakanlar Kurulu kararına göre, Kurban Bayramı dolayısıyla 30 Ağustos Çarşamba saat 00.00'dan başlayarak, 5 Eylül Salı günü saat 07.00'ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak. Belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de 1 Eylül 00.00'dan başlayarak, 4 Eylül saat 24.00'e kadar ücretsiz olacak. Bu arada İstanbullular, Kurban Bayramı'nın ilk 3 günü İSPARK'ın yol üstü otoparklarını ücretsiz kullanabilecek.