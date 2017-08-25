Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek ve ne zaman başlıyor
Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı milyonlarca çalışan tarafından merakla bekleniyordu. Bakanlar Kurulunun aldığı karar doğrultusunda tatil 10 güne uzatıldı
Bakanlar Kurulu tarafından alınan son karara göre, kamu çalışanları 28-29 Ağustos tarihlerinde izinli sayılarak 10 günlük tatil yapma şansına erişecek. İşte, o süreç;
26-27 Ağustos - Hafta sonu tatili
28 Ağustos Pazartesi - Bakanlar Kurulu idari izin kararı
29 Ağustos Salı - Bakanlar Kurulu idari izin kararı
30 Ağustos Çarşamba - Zafer Bayramı (tam gün resmi tatil)
31 Ağustos Perşembe - Kurban Bayramı Arefesi (kamu çalışanlarına tam gün resmi tatil)
1 Eylül 2017 Cuma - Kurban Bayramı 1. gün (tam gün resmi tatil)
2 Eylül 2017 Cumartesi - Kurban Bayramı 2. gün (tam gün resmi tatil)
3 Eylül 2017 Pazar - Kurban Bayramı 3. gün (tam gün resmi tatil)
4 Eylül 2017 Pazartesi - Kurban Bayramı 4. Gün (tam gün resmi tatil)