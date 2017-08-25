25/08/2017 11:16


Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek ve ne zaman başlıyor

Kurban Bayramı tatili

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı milyonlarca çalışan tarafından merakla bekleniyordu. Bakanlar Kurulunun aldığı karar doğrultusunda tatil 10 güne uzatıldı

Bakanlar Kurulu tarafından alınan son karara göre, kamu çalışanları 28-29 Ağustos tarihlerinde izinli sayılarak 10 günlük tatil yapma şansına erişecek. İşte, o süreç;

26-27 Ağustos - Hafta sonu tatili

28 Ağustos Pazartesi - Bakanlar Kurulu idari izin kararı

29 Ağustos Salı - Bakanlar Kurulu idari izin kararı

30 Ağustos Çarşamba - Zafer Bayramı (tam gün resmi tatil)

31 Ağustos Perşembe - Kurban Bayramı Arefesi (kamu çalışanlarına tam gün resmi tatil)

1 Eylül 2017 Cuma - Kurban Bayramı 1. gün (tam gün resmi tatil)

2 Eylül 2017 Cumartesi - Kurban Bayramı 2. gün (tam gün resmi tatil)

3 Eylül 2017 Pazar - Kurban Bayramı 3. gün (tam gün resmi tatil)

4 Eylül 2017 Pazartesi - Kurban Bayramı 4. Gün (tam gün resmi tatil)


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