25/08/2017 11:02


11 aracın karıştığı feci kazada ölü ve yaralılar var

trafik kazası

11 aracın karıştığı trafik kazası sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Dilovası rampası mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir tır, trafiğin durması nedeniyle yavaşlayan Harun Gürsel idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, önünde seyreden 50 FS 849 plakalı yolcu otobüsüne çarparak durabildi. Daha sonra arkadan gelen 8 araç da kazaya karıştı. Kazada, otomobilde bulunan Sema Nur Gürsel olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Gürsel, İsmail Gökhan, Hava Nur Öztürk ve Yağmur Kostak ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle yaklaşık 3,5 saat ulaşıma kapanan otoyolun Ankara istikameti, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.


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