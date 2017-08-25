25/08/2017 10:54


Yeni KHK ile iki belde ilçe oldu

artvin beldeleri

OHAL süreci devam ederken yeni yayınlanan iki KHK ile Aksaray'ın Sultanhanı ile Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Kemalpaşa beldeleri ilçe olarak değiştirildi

Yeni yayınlanan KHK ile Aksaray'ın Sultanhanı ile Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Kemalpaşa beldeleri ilçe yapıldı. Yeni yayımlanan KHK ile olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki devlet memurları, çekilme istekleri kabul edilmedikçe veya yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamayacaklar.


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