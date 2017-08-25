Yurt geneli hava durumu 25 Ağustos 2017

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan son tahminlere göre bazı bölgelerde yağış beklenirken bazı bölgelerde ise hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerine çıkacak

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 29

İstanbul: Az bulutlu ve açık 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Bursa: Az bulutlu ve açık 31

Antalya: Az bulutlu ve açık 38

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlere yağmur ve sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerden itibaren geneli ile akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. 27 derece

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40