Yurt geneli hava durumu 25 Ağustos 2017
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan son tahminlere göre bazı bölgelerde yağış beklenirken bazı bölgelerde ise hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerine çıkacak
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 29
İstanbul: Az bulutlu ve açık 29
İzmir: Az bulutlu ve açık 33
Adana: Az bulutlu ve açık 35
Bursa: Az bulutlu ve açık 31
Antalya: Az bulutlu ve açık 38
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlere yağmur ve sağanak yağışlı 27
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerden itibaren geneli ile akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. 27 derece
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40