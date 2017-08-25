Feci kazayla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı

İzmir'den Ankara'ya giden ve başkente az bir zaman kala kontrolden çıkarak ikiye bölünen otobüste 6 kişi hayatını kaybetmişti

Kaza sonrasında Cumhuriyet savcısı ile olay yeri polis ekipleri kaza alanında inceleme yaptı. İlk belirlemelere göre, kaza otobüs şoförünün uyuması nedeniyle meydana geldi. Otobüsün hiç fren yapmadan, yaklaşık 80 kilometre hızla önce yol ortasındaki iki şeridi ayıran düşük bankete girdi sonra hızla köprü ayağına çarptı. Uzman ekipler, olay yerinde hiç fren izi bulunmamasının şoförün uyuduğu yolundaki tespitleri doğrular nitelikte olduğunu belirttiler. Otobüste hız kaydı yapan takograf da incelemeye alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaralıları, Gazi Hastanesi Acil Servisi’nde ziyaret etti. Soylu, “6 vatandaşımız Hakkın rahmetine kavuştu. Hem ailelerine hem de ülkemize başsağlığı diliyoruz. 36 vatandaşımız da şu anda hastanelerde tedavi görüyor. Bir kısmı ameliyatta ama çok yüksek bir hayati tehlikeleri yok” dedi.