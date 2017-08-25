'Nuriye ve Semih yaşasın' pankartını açan taraftarlar hakkında flaş gelişme
Süper Kupa maçında 'Nuriye ve Semih Yaşasın' adlı pankartı açarak tutuklanan Beşiktaş taraftarı tahliye edildi
Konyaspor ve Beşiktaş arasında oynanan Süper Kupa maçınd “Nuriye ve Semih yaşasın” pankartı açtıkları gerekçesiyle tutuklanan Beşiktaş taraftarları serbest bırakıldı. Süper Kupa maçında açılan pankart nedeniyle 10 Beşiktaş taraftarı tutuklanmış, bunlardan ikisi geçtiğimiz günlerde serbest bırakılmıştı.
Bugün, tutukluğu devam eden 8 taraftar tahliye edildi.
HABERİ CHP'Lİ VEKİL VERDİ
Taraftarların tahliye haberini CHP Ankara Mileltvekili Ali Haydar duyurdu. Hakverdi, sosyal medya hesabından “Mücadelemiz sonuç verdi ‘Nuriye ve Semih Yaşasın’ pankartı nedeni ile tutuklanan Beşiktaş taraftarları şu an tahliye oluyor” bilgisini paylaştı.