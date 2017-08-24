24/08/2017 17:14


Ankara'daki feci kazada ölü sayısı artıyor

trafik kazası

Ankara'da meydana gelen feci kaza sonucunda ölü sayısı 6'ya yükseldi. Kazayla ilgili Bakan Süleyman Soylu açıklama yaptı

Öğle saatlerinde ölü sayısının 6'ya yükseldiği olayda acı haberi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Altı vatandaşımız Hakk'ın rahmetine kavuştu. Hem ailelerine hem de ülkemize başsağlığı diliyoruz. 36 vatandaşımız da şu anda hastanelerde tedavi görüyor. Bir kısmı ameliyatta ama çok yüksek bir hayati tehlikeleri yok" açıklamasında bulundu.

Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklama: "Tam da bayram arefesinde gerek İçişleri Bakanlığı gerek tüm bakanlıklarımızın uzun bayram tatili münasebetiyle aldıkları tedbirleri kamuoyu ile vatandaşımız ile paylaşmak, tüm mesai arkadaşlarımıza görevlilere teker teker intikal ettirmek üzereyken almış olduğumuz bu haber bizi üzdü. Bu tedbirlerin, ne kadar hayati ve önemli olduğunu ifade ettim. 6 vatandaşımız Hakk'ın rahmetine kavuştu. Hem ailelerine hem de ülkemize başsağlığı diliyoruz. 36 vatandaşımız da şu anda hastanelerde tedavi görüyor. Bir kısmı ameliyatta ama çok yüksek bir hayati tehlikeleri yok."

 

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