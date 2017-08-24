Turizm cenneti cayır cayır yanıyor, işte son dakika gelişmeleri

Muğla'nın Fethiye ilçesi Yanıklar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

NTV yayınına telefonla bağlanan Muğla Orman Bölge Müdürü Çelik, 10 dönüm civarı bir alanın zarar gördüğünü açıkladı.Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Yanıklar Mahallesi Karaot mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangına, Fethiye ve Dalaman Orman İşletme Müdürlükleri'ne ait çok sayıda arazöz, işçi ile karadan ve helikopterle havadan müdahale ediliyor.

NTV canlı yayınına telefonla bağlanan Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, yangını 1 saat içinde kontrol altına alacaklarını söyledi. Yangının durdurulduğunu da belirten Çelik, şu ana kadar 10 dönüm civarında bir alanın zarar gördüğünü kaydetti.